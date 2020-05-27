Топ-менеджер "Лукойла" умер в Москве

Советник президента нефтяной компании "Лукойл" Сергей Малюков скончался на 67-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Прощание с ним пройдет в ближайший четверг, 28 мая.
Карьера Сергея Малюкова в "Лукойле" началась в 1995 году. С 2012 года он занимал пост руководителя службы внутреннего аудита организации. Через два года его освободили от должности из-за достижения пенсионного возраста, сообщает "Царьград".
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