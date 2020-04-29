Жуткий пожар унес жизни шестерых маленьких россиян

В российском Выборге в ночь на 29 апреля произошла страшная трагедия. В одном из частных домов произошел пожар, погубивший многодетную семью.
Как сообщает "ТВ Центр", в огне погибли восемь человек. Среди них было шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет, а также их родители. Известно, что незадолго до происшествия семья отмечала день рождения. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
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