Креативный продюсер радио "Звезда" умер в Москве

Креативный продюсер радиостанции "Звезда" Дмитрий Найденов скончался на 43-м году жизни в московской больнице. Как сообщает РБК, ранее его госпитализировали с воспалением легких.
Замгендиректора по радиовещанию ТРК Михаил Эйдельман рассказал, что Дмитрию Найденову принадлежала большая часть задумок и креатива "Звезды". Продюсер участвовал в создании передач "Как мы устроены", "Была история" и "Исторические заметки", передает НСН.
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