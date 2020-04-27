Япония запретила въезд россиянам из-за коронавируса

Власти Японии расширили список стран, откуда запрещен въезд. В перечень вошли Россия, Украина, Белоруссия, а также 11 государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщает Life со ссылкой на оперативный штаб.
Премьер-министр Синдзо Абэ рассказал, что ограничения вступят в силу 29 апреля. Также политик объявил о приостановке выдачи виз всем иностранным гражданам до конца мая этого года.
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