Помахавшая хвостом нерпа растрогала туристов (видео)

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Пятница
20 марта
Лента новостей
20:43
"Протирай спиртовой салфеткой": жена обратилась к Леве "Би-2" из эпицентра коронавируса
20:21
Онищенко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Китае
20:16
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
20:01
"Пусть катится куда подальше": изуродованный Солнцев выгнал жену из дома
19:56
Есть брачный договор: всплыли сенсационные данные об отношениях Цекало и Эрвин
19:22
На юге Москвы ребенок выпал из окна 4-го этажа
19:19
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
19:11
Как правильно загадывать желания
19:03
В России семь человек вылечились от коронавируса
18:46
"Офигенный муж": адвокат Жорин превознес себя перед обиженной Гордон
18:23
Пациент угрожал ножом врачам петербургской больницы
17:56
Гороскоп на выходные
17:49
Звезда "Великолепного века" высказалась после обвинений в пиаре на общемировой беде
17:20
Канделаки "заморозилась" ради молодого мужа
17:09
"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой
17:00
Роль в сериале "Магомаев" стала последней для сына известного режиссера
16:51
Появились сообщения о "минировании" трех российских самолетов
16:43
"Вы хотите, чтобы я рассказала все?": Гордон пригрозила разлучнице Седоковой
16:32
"Древний обряд": дети Галкина умилили народ "изгнанием" коронавируса (видео)
16:30
Водитель сгорел заживо: в Петербурге произошла страшная авария
16:26
Родившая Миронова откровенно о "любовнике": Это просто опасный человек
16:11
Звезда сериала "Крепостная" обратилась к фанатам из охваченной коронавирусом Америки
16:10
Венцеслав из "Дома-2" сыграл свадьбу
15:37
Эдуарда Лимонова проводили в последний путь
15:36
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года
15:36
В работе видеохостинга "Ютуб" произошел масштабный сбой
15:31
"Глубоко одинокий человек": Канделаки публично унизила Садальского
15:29
Скоро закончится: ученый обнадежил измученных коронавирусом россиян
15:28
Митя Фомин предложил девушкам свою сперму
15:13
Народный артист России скончался на 84-м году жизни
14:55
Неожиданный поворот в деле пропавшей Анастасии Заворотнюк
14:50
"У меня коронавирус дома": Гулькина за бешеные деньги покупает лекарство от смертельной болезни
14:47
"Какая-то выдуманная история, специально запущенная": Волочкова высказалась о коронавирусе
14:43
Пышногрудая содержанка из шоу "Дом-2" готова драить туалеты в казарме ради славы
14:42
Певец Шура профукал целое состояние на съемках
14:22
40-летняя любовница Шаляпина отписала ему четыре квартиры в Москве
14:04
"Да, было": Малиновская призналась в половом влечении к девушкам
13:44
Лежал на металлическом столе с кляпом во рту: известный артист обвинил режиссеров в тирании
13:44
Меладзе неожиданно отреагировал на обращение Брежневой
13:25
Девушка ушла от изуродованного сына Яковлевой к другому мужчине
13:24
Сначала был безвреден: ученые раскрыли происхождение коронавируса
13:13
Получивший серьезную травму Панкратов-Черный находится в больнице
12:59
"Я не буду это есть!": Ивлееву довели до истерики в эфире
12:57
Подольская раскрыла их с Пресняковым тайну после слов о расставании
12:51
"Прошел знакомство с памперсами": Малежик оказался прикованным к кровати из-за тяжкого недуга
12:50
Измены и внебрачные дети: как звезда кино и сериалов Журавлев разрушил жизнь первой жене
12:39
Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса
12:30
Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда
12:27
Американские врачи нашли новые симптомы коронавируса
12:15
Арбенина третий год борется со смертельными вирусами
12:15
"Как полено": оголившуюся Асмус снова оплевали с головы до пят
12:15
Звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом
11:50
"Телки, маты и бухло": зрители возмущены халтурой сериала "Содержанки"
11:44
Свадьба 52-летней Яны Поплавской сорвалась
11:34
Недостоин быть отцом: Джигана разнесли за вызывающий поступок
11:31
"Я была в шоке": Семенович потеряла целое состояние из-за коронавируса
11:31
Тотальный контроль: Тимати запрещает Решетовой самой выбирать одежду
11:17
Переносчики коронавируса? Ветеринар сделал сенсационное заявление о кошках
11:02
"Это такой бред!": возмущенная Седокова ответила на нападки Гордон
10:54
Голый Кадыров бросился в омут из-за обнаруженного смертельного коронавируса
10:50
Убогонькая: звезда СТС Валюшкина превратилась в неухоженную тетку
10:41
В Роскачестве рассказали о доступных средствах защиты от коронавируса
10:38
Оскандалившаяся Ветлицкая подложила свинью Бондарчук
10:28
Страшнее коронавируса: человечество предупредили о новой угрозе
10:26
Добивание рубля: нефти предрекли новое обрушение
10:14
"Все, конец!": Михалкова впервые рассказала о разводе и депрессии
10:09
"Все умерли": Березин сообщил о ставших жертвами беспощадного коронавируса артистах
09:46
"Гламур посреди чумы!": бесстыжая Рудковская взбесила россиян
09:46
Российские магазины увеличат запасы из-за коронавируса
09:32
"Мутируют клетки": ученые нашли еще одну подверженную коронавирусу категорию людей
09:22
Рубль вновь преодолел психологический порог
08:48
"Бред": народ взорвался из-за слухов о разработке вакцины от коронавируса в России
08:47
Расценки скромные: на что пошла дочь ради спасения парализованной Заворотнюк
08:20
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
06:28
"Наша семья стала больше!": Ирина Шейк празднует рождение ребенка
04:39
Елизавета II сделала важное заявление по поводу пандемии коронавируса
02:38
Звезда Голливуда не может попасть домой из-за карантина
00:14
Звезду сериала "Кадетство" собирают в тюрьму после дебоша
21:59
Елена Ваенга привела в смятение новостью о рождении ребенка
21:30
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
21:19
Житель Новокузнецка пытался сжечь магазин из-за цен на мебель
21:06
В Петербурге мужчине прострелили живот в ходе конфликта
20:41
Путин призвал подготовиться к любому исходу пандемии коронавируса
20:13
Пьяный москвич наврал полицейским о поездке в Китай ради больничного
19:59
Эксперты: пандемия коронавируса может спасти человечество
19:47
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
19:45
В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы
19:45
Пластический хирург: как вычислить переделанную девушку
19:41
Седокова увела мужа у беременной Гордон
19:34
"Тяжелые времена": Михайлов нашел верное средство от коронавируса
19:30
Житель Подмосковья порезал ножом беременную женщину
18:55
Подборка приколов про коронавирус от пользователей Сети
18:51
Житель Подмосковья продает туалетную бумагу за 2 миллиона из-за паники россиян
18:44
Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года
18:31
"Кровь лилась ручьем": Гогена покусала и исцарапала его пожилая супруга
17:42
"Публичная жизнь – непростая": плюнувшая на пандемию Лель вывела школьницу-дочь из-под карантина
17:34
"Сильная баба должна постоять за себя сама": Гордон плюнула в Валерию после нападок Пригожина
17:26
"Подмывайтесь чаще и получайте удовольствие": Лолита спасает интимные зоны от коронавируса
17:16
"Ты появился на свет!": счастливая Буланова сообщила о рождении ребенка
17:10
Остались следы: Самбурская побила Талызину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Подмывайтесь чаще и получайте удовольствие": Лолита спасает интимные зоны от коронавируса
Беременна? Бузова спровоцировала новую волну слухов
Изобилующий неточностями сериал о Магомаеве потребовали переснять
Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса
Взбешенные россияне устроили бунт в аэропорту из-за коронавируса
СМИ: Виторган и Нинидзе собираются пожениться
Общество

Помахавшая хвостом нерпа растрогала туристов (видео)

Фото: pixabay.com
Нерпа заблудилась на Байкале. Животное потеряло лунку, чтобы попасть в воду. Спасти животное помогли туристы.
прочитано 207 раз

История со счастливым концом произошла на Байкале. На замерзшем озере блуждала нерпа. Она не нашла место, где могла бы нырнуть под воду. Животное подверглось опасности: нерпу могли поймать браконьеры или искусать собаки. Помочь ей решили туристы, которые в этот момент находились недалеко, сообщает "ТВЦентр".

По кадрам, появившимся в сети, видно, что на озере развернулась настоящая спецоперация. Люди сделали прорубь чуть больше ширины животного, чтобы оно смогло спокойно в него пролезть и спрятаться подо льдами. Они специально окружили нерпу и стали направлять ее в нужное место. 

Как только ластоногое разглядело лунку, ринулось к ней. Нерпа спешно махала хвостом. Видимо, таким образом она поблагодарила своих спасителей. После этого животное нырнуло и скрылось в озере. Судя по кадрам, туристы были растроганы действиями спасенной нерпы.

Автор: 20 марта 2020, 19:30

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение

Шоу-бизнес

"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой
"Вы хотите, чтобы я рассказала все?": Гордон пригрозила разлучнице Седоковой
"Древний обряд": дети Галкина умилили народ "изгнанием" коронавируса (видео)
Родившая Миронова откровенно о "любовнике": Это просто опасный человек

Проишествия

Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Расценки скромные: на что пошла дочь ради спасения парализованной Заворотнюк

Наследница актрисы внезапно активизировалась
Шоу-бизнес

"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой

Противостояние продюсера и ведущей не прекращается
Шоу-бизнес

Свадьба 52-летней Яны Поплавской сорвалась

Артистка планировала церемонию на весну
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская закричала от пакости Первого канала

Артистка выступила с сенсационным заявлением

Гороскоп

Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+