Помахавшая хвостом нерпа растрогала туристов (видео)

История со счастливым концом произошла на Байкале. На замерзшем озере блуждала нерпа. Она не нашла место, где могла бы нырнуть под воду. Животное подверглось опасности: нерпу могли поймать браконьеры или искусать собаки. Помочь ей решили туристы, которые в этот момент находились недалеко, сообщает "ТВЦентр".
По кадрам, появившимся в сети, видно, что на озере развернулась настоящая спецоперация. Люди сделали прорубь чуть больше ширины животного, чтобы оно смогло спокойно в него пролезть и спрятаться подо льдами. Они специально окружили нерпу и стали направлять ее в нужное место.
Как только ластоногое разглядело лунку, ринулось к ней. Нерпа спешно махала хвостом. Видимо, таким образом она поблагодарила своих спасителей. После этого животное нырнуло и скрылось в озере. Судя по кадрам, туристы были растроганы действиями спасенной нерпы.
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