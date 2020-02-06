"Не вижу искры": Владимир Соловьев отказал жаждущей встречи Ксении Собчак

На интервью известного журналиста приглашали такие топовые ведущие ютуб-шоу как Юрий Дудь и Ксения Собчак. Однако Владимир Соловьев отказал в общении обоим.
"Ксения Анатольевна хотела у меня взять интервью. Я не очень это люблю. Я не вижу искры. Если Ходорковский хочет о чем-то меня спросить – зачем идти к Дудю? Для общения с молодежью он мне не нужен", – цитирует Владимира Соловьева сайт "Комсомольская правда". Он отметил, что ему попросту неинтересно.
По словам ведущего, сегодня вовсе не Дудь лидер мнений молодежи. Он считает, что таковыми могут быть и скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. "Если стул с другой стороны возьмут", – саркастически отметил Владимир Соловьев.
Журналист заявил, что популярность в Сети можно "накрутить". "Даже если десять или 14 миллионов что-то смотрят – мне на это вообще пополам. Мне неинтересно", – заявил он.
Владимир Соловьев рассказал, как его приглашал на разговор Юрий Дудь. "Он оставил большое сообщение. И голосовое отправил: "Чтобы вы не сомневались, что это я". Просто не хочу. Это все не мое", – поделился ведущий.
"Дудь – пустой. Он ничего не знает", – заключил Владимир Соловьев.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться