Соловьев лаконично высказался об отставке правительства

Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким.
"Кому там чудился застой?", – цитирует Владимира телеканал "Царьград". Вероятно, вопрос был адресован к тем, кто уже давно критикует российскую власть.
Пользователи Сети поспешили выразить свою точку зрения о сложившейся ситуации. Так один из них написал: "Вопрос – кто взамен? Причем – кто взамен его правительства, а не только председатель! Если гайдаровцы, то – шило на мыло!".
Напомним, что ранее появилась реакция западных СМИ на отставку правительства России. Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил чиновников "отдыхать", чтобы осуществить радикальные конституционные изменения.
Правительство России ушло в отставку в полном составе 15 января 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", – приводит РИА Новости слова президента.
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