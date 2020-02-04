Назван самый вредный алкогольный напиток

Врач Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток является самым опасным. По мнению эксперта, наибольший вред человеческому организму наносит пиво.
Напиток содержит металл кобальт, который является кардиотоксичным. "Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", – цитирует Покровского "Вечерняя Москва".
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