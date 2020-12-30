Диетолог назвала спасающие от похмелья продукты

Диетолог Маргарита Макуха назвала продукты, которые помогут избежать похмелья в новогодние праздники. Специалист рекомендует отказаться от легких закусок в пользу пищи, богатой жирными кислотами.
По словам Макухи, хорошим выбором будут морская рыба, авокадо, орехи и зелёные овощи. Также следует есть больше мяса, яиц, овощей и фруктов с большим содержанием клетчатки, поскольку такая еда может замедлить всасывание алкоголя в кровь, передаёт телеканал "360".
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Надоела Пугачева
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам