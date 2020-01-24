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Общество

Как правильно готовить кофе

Фото: pixabay.com
Мало кто может обойтись без кофе в наше время, когда во всем необходима многозадачность. Как оказалось, важно уметь приготовить напиток правильно, чтобы он не потерял своих свойств.
прочитано 333 раза

Бытует мнение, что крепость бодрящего напитка зависит от помола зерна – мелко молотый является более крепким. Но британские ученые развеяли этот миф.

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Сладкие соки убивают мозг

Математик из Университета Портсмута Джейми Фостер возглавил масштабное исследование. В результате удалось выяснить, что мелко молотый кофе на самом деле менее крепкий. Это связано с тем, что что мелкие зерна собираются в комки и закупоривают поток, сообщает РИА ФАН.

Также стало известно, что количество перемалываемых в кофемолке зерен никак не влияет на вкус напитка. Кроме того, кофе нельзя перегревать.

"Если вы перегреете кофе, то мелкие частицы засорятся. Это очень плохо. Вода не может добраться до этих кусочков, и поэтому они тратятся впустую", – отметил Фостер.

Примечательно, что ученые применили это на практике. Они дали рекомендации специализированному кафе в Орегоне. В результате за год кофейня потребляла кофе на 25% меньше, а клиенты об этом даже не догадывались. 

24 января 2020, 13:41

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