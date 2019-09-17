Уснувшего на заседании Рады Порошенко сняли на видео

Бывший соратник Петра Порошенко с иронией подписал публикацию: "Петя устал, не высыпается!" Размышляя о причинах, Александр Онищенко предположил, что экс-президент "думает днем и ночью, как агрессора отыскать", сообщает URA.ru.
На опубликованных в интернете кадрах видно, что Порошенко пытается побороть сонливость. Однако в итоге он проигрывает и уносится в царство Морфея.
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