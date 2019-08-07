Стали известны самые популярные среди подростков профессии

Представители центра "Моя карьера" назвали самые популярные среди подростков профессии. Молодые люди чаще всего отдавали предпочтение работе официанта, делопроизводителя, продавца-консультанта, администратора в офисе, курьера и промоутера. Отмечается, что эти профессии не требуют опыта и специальных знаний.
Как сообщает "Вечерняя Москва", подростки ищут работу по разным причинам. Одни молодые люди хотят продемонстрировать взрослым свою самостоятельность, другие – потратить средства на личные нужды.
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