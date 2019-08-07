В Новой Зеландии найдены останки огромного попугая

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Среда 7 августа
Лента новостей
12:24
Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...
12:19
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
12:07
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
11:50
Есть жертвы: под Москвой автобус протаранил остановку с людьми
11:31
Популярная певица-фрик оказалась на волоске от смерти
11:23
"Вывела меня!": Исаева сцепилась с Малышевой из-за ослепшей Гурцкая
11:16
Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам
10:49
Мать Бузовой сняли с известным певцом
10:08
Состояние резко ухудшилось: разбитого инсультом Гафта увезли в больницу
09:58
Под Москвой двухлетний ребенок заперся в квартире
09:43
Врач о смерти Аллы Вербер
08:57
Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой
08:15
Спустя 17 лет: возможный убийца вернулся в дом Михаила Круга
08:11
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
06:31
"Не стоит осуждать людей за их выбор": известная ведущая вступилась за оплеванную Ротару
04:07
"Жуткий холод, травмы и постоянные ожидания": Дарья Повереннова рассказала о закулисье съемок
02:14
Назван элементарный способ спастись от слабоумия
00:16
"Королева!": Барановская в роскошном платье устроила танцы на берегу моря
22:11
Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер
21:58
Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
21:51
Самолет известной певицы загорелся при посадке
21:45
"Не верю!" – 45-летнюю Высоцкую разнесли за романтическое фото с 81-летним Кончаловским
21:45
Влетел грузовик: сестра Эмина Агаларова попала в ДТП
21:35
Скучная и безликая: квартиру Бузовой рассмотрели под микроскопом
21:14
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
21:02
"Троечница из ПТУ": Бородиной врезали за критику голливудской дивы
20:54
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
20:32
"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии
20:24
Дети всю ночь выхаживали слегшую Арбенину
20:12
Иностранных дипломатов зовут в Думу из-за попыток вмешаться в выборы
19:33
В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой
19:20
Украина придумала замену российскому топливу
19:12
Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу
19:00
"Я плачу, горько плачу": Киркоров рыдает из-за внезапной смерти
18:34
"Зайчишки": народ растаял от трогательных фото Жасмин с детьми
18:32
"Люблю, скучаю, помню": Винокур растрогал снимком с кладбища
18:26
Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего
18:01
Обнародована причина смерти Аллы Вербер
17:56
Дима Билан сделал важное заявление об оставлении России
17:40
"Должна попробовать все": Бледанс в БДСМ-наряде довела до экстаза
17:31
В Ижевске водитель сбил подростка
17:10
Переломанная Караулова сообщила о боли
17:06
Разоткровенничавшаяся Борисова заикнулась о втором ребенке
16:58
Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого
16:46
В Думе призвали расследовать зарубежное вмешательство в российские выборы
16:38
"Роскошная красотка": Макеева в модном наряде искупалась в комплиментах
16:37
В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем
16:28
"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера
16:07
"Безумно красиво": Айза Анохина покорила россиян новым имиджем
15:58
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае
15:47
Рубль неожиданно вырос после стремительного падения
15:43
Виторган и его новая пассия уехали из России
15:33
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
15:30
Роскошный особняк Маркл выставлен на продажу после расставания с мужем
15:00
Порошина раскрыла секрет своего маленького сына
14:59
Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"
14:56
Определены опасные для жизни марки ряженки
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года
14:48
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
14:37
"Обе хороши!": место Шейк заняла популярная пышная модель
14:25
По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым
14:23
Под Москвой живодер пырнул собаку ножом на глазах у детей
14:16
Анджелина Джоли стремительно теряет детей
13:41
В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей
13:34
Не хватило денег на операцию: Токарев на смертном одре влез в огромные долги
13:27
Глюкоза прервала молчание о разводе: Имущество будем делить!
13:10
Бессовестный Алибасов устроил безобразие с актером гей-порно прямо на кровати Шукшина
12:58
В Вологодской области нашли труп грибника
12:49
Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному
12:34
"Что-то не так": Толмацкий усомнился в отцовстве Децла
12:26
"Ядерная бомба!": народ пустил слюни на соблазнительную Малиновскую
12:25
"Ходят тут всякие, а потом земля пропадает": Исаева в ужасе от мутных личностей на могиле Началовой
11:41
"Не уподобляйся матери!": Кравец предупредила дочь Началовой о раке
11:39
Возмутительно: Волочкова раздвинула ноги рядом с ребенком
11:31
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
11:23
Три способа эмоциональной очистки
11:14
Молодая певица о романе с Александром Серовым
11:04
Позорник Порошенко вляпался в чудовищный скандал
10:33
"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским
10:22
Названа причина взрывов на военном складе под Ачинском
10:12
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
10:01
В небе задымился самолет с пассажирами
09:20
Сексуальная звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании
09:10
Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона
09:03
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
08:57
Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику
08:35
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
08:21
Кафельникову распекли за непристойное поведение
08:17
Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае
08:15
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
06:31
"Эталон!": аппетитная Анфиса Чехова показала восхитительные формы
06:20
"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину
04:26
Дубцова показала миру взрослого сына
02:09
"Потапа потеряла?": Каменских высказалась о счастье
00:23
Осрамившаяся Лопес нашла защиту
21:45
"Где грудь?": россияне высмеяли плоскую Ковальчук
21:34
"Я не могу": Тодоренко внезапно разрыдалась во время съемок с детьми
21:16
Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
21:09
Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому
21:05
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности
Трамп поставил диагноз устроившим массовые расстрелы
В Москве пешехода сбил мусоровоз
Родные делят шикарное наследство Вилли Токарева
Общество

В Новой Зеландии найдены останки огромного попугая

Кадр из мультфильма "Возвращение блудного попугая"
Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Подробности сообщает издание New Zealand Herald.
прочитано 363 раза

Группа археологов нашла окаменелости попугая в южной части Новой Зеландии, в местности Сент-Батанс. По словам палеонтологов, птица обитала там примерно 20 миллионов лет назад. Она достигала до одного метра в высоту и весила от семи до десяти килограммов. Ее назвали Heracles inexpectatus – в честь героя древнегреческой мифологии Геракла, совершившего великие подвиги.

ПО ТЕМЕ

Девушка с вороном в московском метро шокировала Сеть

Исследование останков пернатого позволило сделать вывод, что он является самым большим представителем своего вида, пишет RT. "Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера", – признался ученый Тревор Уорти.

https://twitter.com/RushReads/status/1158899722519629826

Он предположил, что птица была хищной – ее клюв был способен справиться с любой пищей. Эту точку зрения разделяет Майк Арчер, профессор Университета Нового Южного Уэллса. По его словам, в Новой Зеландии обитают крупные попугаи, которые, конечно, значительно меньше своего предшественника. Кеа могут охотиться на животных, поэтому специалисты не исключили, что обнаруженный вид попугая тоже относился к плотоядным.

Археологи считают, что вымершие пернатые не летали. Жили предки попугаев в субтропических лесах, которые были для них настоящим раем. "Это был очень теплый мир, укрытый густыми зелеными лесами, так что Геркулес и его собратья, скорее всего, не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", – пояснил Уорти.

Век этих попугаев был недолгим, так как 12 миллионов лет назад на указанной территории произошло глобальное похолодание. Оно-то и погубило гигантских пернатых.

7 августа 2019, 11:10

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа

Шоу-бизнес

Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину

Белорусский лидер ведет опасную игру
Шоу-бизнес

"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера

Шоумен все высказал

Шоу-бизнес

Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу

Звезды увидели в ее смерти страшный знак
Шоу-бизнес

Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"

Богатая москвичка бредила ребенком

Гороскоп

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Обнародована причина смерти Аллы Вербер
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru