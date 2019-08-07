В Новой Зеландии найдены останки огромного попугая

Группа археологов нашла окаменелости попугая в южной части Новой Зеландии, в местности Сент-Батанс. По словам палеонтологов, птица обитала там примерно 20 миллионов лет назад. Она достигала до одного метра в высоту и весила от семи до десяти килограммов. Ее назвали Heracles inexpectatus – в честь героя древнегреческой мифологии Геракла, совершившего великие подвиги.
Исследование останков пернатого позволило сделать вывод, что он является самым большим представителем своего вида, пишет RT. "Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера", – признался ученый Тревор Уорти.
https://twitter.com/RushReads/status/1158899722519629826
Он предположил, что птица была хищной – ее клюв был способен справиться с любой пищей. Эту точку зрения разделяет Майк Арчер, профессор Университета Нового Южного Уэллса. По его словам, в Новой Зеландии обитают крупные попугаи, которые, конечно, значительно меньше своего предшественника. Кеа могут охотиться на животных, поэтому специалисты не исключили, что обнаруженный вид попугая тоже относился к плотоядным.
Археологи считают, что вымершие пернатые не летали. Жили предки попугаев в субтропических лесах, которые были для них настоящим раем. "Это был очень теплый мир, укрытый густыми зелеными лесами, так что Геркулес и его собратья, скорее всего, не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", – пояснил Уорти.
Век этих попугаев был недолгим, так как 12 миллионов лет назад на указанной территории произошло глобальное похолодание. Оно-то и погубило гигантских пернатых.
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