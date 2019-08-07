В Новой Зеландии найдены останки огромного попугая

Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Подробности сообщает издание New Zealand Herald.

Группа археологов нашла окаменелости попугая в южной части Новой Зеландии, в местности Сент-Батанс. По словам палеонтологов, птица обитала там примерно 20 миллионов лет назад. Она достигала до одного метра в высоту и весила от семи до десяти килограммов. Ее назвали Heracles inexpectatus – в честь героя древнегреческой мифологии Геракла, совершившего великие подвиги.

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Исследование останков пернатого позволило сделать вывод, что он является самым большим представителем своего вида, пишет RT. "Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера", – признался ученый Тревор Уорти.

https://twitter.com/RushReads/status/1158899722519629826

Он предположил, что птица была хищной – ее клюв был способен справиться с любой пищей. Эту точку зрения разделяет Майк Арчер, профессор Университета Нового Южного Уэллса. По его словам, в Новой Зеландии обитают крупные попугаи, которые, конечно, значительно меньше своего предшественника. Кеа могут охотиться на животных, поэтому специалисты не исключили, что обнаруженный вид попугая тоже относился к плотоядным.

Археологи считают, что вымершие пернатые не летали. Жили предки попугаев в субтропических лесах, которые были для них настоящим раем. "Это был очень теплый мир, укрытый густыми зелеными лесами, так что Геркулес и его собратья, скорее всего, не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", – пояснил Уорти.

Век этих попугаев был недолгим, так как 12 миллионов лет назад на указанной территории произошло глобальное похолодание. Оно-то и погубило гигантских пернатых.