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Общество

Политолог объяснил организацию незаконной акции 31 августа желанием оппозиции поддержать выдохшийся протест

Фото: www.globallookpress.com
Московское правительство согласовало акцию, запланированную на 25 августа, так как заявка была подана в срок и в соответствии со всеми требованиями закона. Однако организаторы от оппозиции решили вдруг проигнорировать эту дату и призвали людей выходить на улицы 31 августа на уже несанкционированное шествие. В чем же причина? На этот вопрос помог ответить декан факультета Социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
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По его мнению, все дело в том, что согласованные акции не приносят оппозиционерам того хайпа, которого удается добиться несанкционированными акциями

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"Согласованные митинги не приносят того хайпа, которого зачастую удается добиться несанкционированными акциями на грани, а то и за гранью массовых беспорядков. Дело в том, что о них пишут, их обсуждают в соцсетях. Здесь даже с точки зрения пиара организаторы хотят получить какие-то бонусы, даже под вполне реальной угрозой уголовной ответственности", – цитирует издание "Политэксперт" политолога. 

Также Шатилов отметил, что на данный момент в рядах оппозиции наблюдается жесткая конкуренция. Эксперт предположил, что они борются не только за иностранное финансирование, но и за право считаться лидером этой оппозиции. Именно по этой причине они всеми силами пытаются переманить электорат на свою сторону. Это приводит к огромному количеству акций различных политических сил, которые, как правило, немногочисленны. 

Кроме того, по мнению эксперта, градус протестной активности в последнее время выдохся, вот либеральные радикалы и пытаются как-то встряхнуть российское общество. Однако необходимого эффекта их усилия не приносят, в чем немалая заслуга правоохранительных органов, которые действуют весьма эффективно и грамотно. К тому же, постоянные акции протеста уже порядком надоели обществу. 

При этом, как полагает Шатилов, организаторам митингов совершенно плевать на своих сторонников. Эксперт не исключил, что оппозиционеры наоборот заинтересованы в том, чтобы по итогам каждой акции как можно больше людей оказалось задержанными, чтобы представить красивую "картинку" западным СМИ. Хотя, такая тактика не приносит своих плодов, потому что полицейские работают весьма корректно. 

Также нельзя не отметить, что мэрия Москвы действует не только в интересах мирного населения, но и самих протестующих. Все ради того, чтобы избежать "цветных революций", которые прошли в ряде стран. 

"Поэтому, когда участники протеста проходят через металлоискатели и различные проверки, это нормально. Иначе кто знает, на что могут пойти радикалы, чтобы взбудоражить российское общество... Поэтому, согласованные митинги – это правильная мировая практика. С одной стороны, это не создает неудобства другим горожанам, а с другой стороны, обеспечивает безопасность участников этих массовых мероприятий", – подвел итог Шатилов.

Напомним, что несанкционированные митинги проходят в Москве с начала июля. Причина заключается в том, что так называемых "независимых" кандидатов в лице Соболь, Гудкова, Яшина и других "оппозиционеров" не допустили для участия в выборах в Мосгордуму. Они не сумели зарегистрировать свои кандидатуры, потому что проводили свои избирательные кампании с многочисленными нарушениями. Так, например, в подписных листах Любови Соболь было обнаружено почти 15% барака, тогда как допустимый законом порог составляет 10%. В целом у выдвиженцев было обнаружено множество фальшивых подписей и "мертвых душ".

Автор: 31 августа 2019, 16:14

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