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Общество

Вторжению украинского корабля в зону российских маневров дали оценку

Фото: commons.wikimedia.org/Pavlo1 (CC BY-SA 3.0)
Начальник штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко отчитался о вторжении малого разведывательного корабля "Переяслав" в зону российских учений в Черном море. Российский эксперты дали оценку подобному поведению украинской стороны.
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"Заходить в зону учений – это норма позволительная", – подчеркнул бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов. Он заметил, что Россия также пользуется подобным правом, чтобы наблюдать за маневрами и изучать действия экипажей других стран.

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Однако, берясь за дело, необходимо всегда понимать и свои возможности, и сопутствующие риски. Украина, судя по всему, подобным подходом похвастаться не может. Если перед судном стояла разведывательная задача, то выполнить ее в полной мере оно не могло.

"Малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", – цитирует НСН Игоря Касатонова.

Отметим, Андрей Рыженко, рассказывая о заходе малого разведывательного корабля военно-морских сил Украины "Переяслав" в зону российских учений, оговорился, что это произошло по пути судна домой с учений стран НАТО и партнеров военного блока Agile Spirit "Проворный дух" 2019. Эксперт добавил, что в момент прохода через эту территорию там не происходило никаких действий. "Переяслава" сопровождали российские корабли.

Автор: 27 августа 2019, 16:09

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