Вторжению украинского корабля в зону российских маневров дали оценку

"Заходить в зону учений – это норма позволительная", – подчеркнул бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов. Он заметил, что Россия также пользуется подобным правом, чтобы наблюдать за маневрами и изучать действия экипажей других стран.
Однако, берясь за дело, необходимо всегда понимать и свои возможности, и сопутствующие риски. Украина, судя по всему, подобным подходом похвастаться не может. Если перед судном стояла разведывательная задача, то выполнить ее в полной мере оно не могло.
"Малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", – цитирует НСН Игоря Касатонова.
Отметим, Андрей Рыженко, рассказывая о заходе малого разведывательного корабля военно-морских сил Украины "Переяслав" в зону российских учений, оговорился, что это произошло по пути судна домой с учений стран НАТО и партнеров военного блока Agile Spirit "Проворный дух" 2019. Эксперт добавил, что в момент прохода через эту территорию там не происходило никаких действий. "Переяслава" сопровождали российские корабли.
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