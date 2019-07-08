Мэр в Мексике переоделся в нищего и разоблачил чиновников

Мэр мексиканского города Куатемок решил на собственном опыте проверить, как госслужащие относятся к гражданам в муниципальных учреждениях. Карлос Тена оделся бездомным и в кресло-каталке объехал несколько социальных госучреждений, прося помощи.
Отношение сотрудников крайне разочаровало мэра – его либо выгоняли из здания, либо игнорировали, либо в неподобающих выражениях заявляли, чтобы он тут больше не появлялся. По его словам, ему никто не помог с оформлением документов на получение социальных выплат, только одна добрая женщина угостила желе.
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