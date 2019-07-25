Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" отправлен в СИЗО

В Хабаровском крае арестован директор "Холдоми" Максим Кузнецов – он отправлен под стражу до 22 сентября. В результате пожара в детском лагере погибли четыре ребенка, напоминает RT.
Ранее стало известно, что десятилетнего Алексея Мартыненко представят к госнаграде посмертно. Он вытаскивал детей из горящих палаток, в результате чего получил сильнейшие ожоги и скончался в больнице, отмечает НСН.
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