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Общество

Названы самые популярные песни у россиян

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Приложение Shazam представило список треков, которые российские пользователи искали чаще всего в первой половине 2019 года. Рейтинг возглавила песня Life отечественной исполнительницы Zivert.

На второй строчке оказалась композиция Do it турецкого диджея Ilkay Sencan. Тройку замыкает песня Dancin (Krono Remix) американского продюсера Aaron Smith и вокалистки Luvli, передает РИА ФАН

Что касается мирового рейтинга, то чаще всего люди искали трек Calma (Remix) пуэрториканских музыкантов Pedro Capo и Farruko. Самым часто запрашиваемым артистом стал шотландец Calvin Harris, а певицей – американка Billie Eilish.

Автор: 23 июля 2019, 19:33

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