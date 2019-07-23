В России начались июльские снегопады

Снегопады, по данным регионального Гидрометцентра, были зафиксированы в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. И это сразу после 30-градусной жары.
Специалисты отмечают, что такое явление необычно даже для этого региона. Первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа. Но на сей раз неприятный сюрприз принес холодный циклон, уточняет ТВ Центр.
Метеорологи заверяют, что скоро вернется жара и снег растает, передает РИА Новости.
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