Кремль объяснил причастность Киева к убийству Захарченко
Следователи непризнанной Донецкой народной республики продолжают работу на месте преступления. Кремль приходит к собственным выводам по поводу этой трагедии на основании полученных из ДНР данных, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", — заявил Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, на чем основано заключение Кремля о причастности Киева к убийству Захарченко.
Напомним, ранее президент России назвал убийство Захарченко подлым преступлением. Владимир Путин подчеркнул: те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.
Об убийстве Захарченко стало известно 31 августа. Взрыв прогремел в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек.
Власти ДНР тогда же заявили о теракте и указали на причастность Украины к гибели главы республики. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоят украинские спецслужбы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Киев участвовать в расследовании убийства Захарченко отказался, передает РИА Новости.
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