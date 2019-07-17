В "ЕР" попросили Генпрокуратуру проверить задержание матери тяжелобольного ребенка

Десятилетний сын Елены Боголюбовой страдает от неизлечимого генетического заболевания и является пациентом детского хосписа. От этой же болезни умерла его девятилетняя сестра. А меть ребенка теперь задержана из-за того, что по почте заказала жизненно необходимое для него лекарство.
"Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде", – в своем обращении к Юрию Чайке отметил Михаил Старшинов. Он отметил, что таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения, необходимо обеспечить правовую защиту.
Препарат, который женщина получила с посылкой, не зарегистрирован в России. Это обстоятельство существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью неизлечимо больному мальчику. "Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери", – подчеркнул депутат.
"Прошу поручить провести проверку законности и обоснованности задержания Елены Боголюбовой", – заключил Старшинов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании Елены Боголюбовой. Женщина через интернет заказала противосудорожный препарат. При получении посылки ее задержали и удерживали в отделении почты на протяжении семи часов. В полиции заявили, что в лекарстве, которое она заказала, содержится большая доза психотропного вещества.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Рим или Париж?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
Ребенок постоянно обзывается
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Ненавижу подругу
Внешность ухудшается после родов
Послеродовая депрессия
мой опыт с гадалкой