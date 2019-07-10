Экономные россияне перестают покупать лекарства

Специалисты утверждают, что с января по май 2019 года люди купили 2,1 миллиарда упаковок препаратов на сумму 415 миллиардов рублей. Стоит отметить, что в предыдущем году этот показатель был на 3,7% больше.
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это напрямую связано с падением реальных доходов россиян. По данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
На сегодняшний день наименьшим спросом пользуются препараты для борьбы с кожными заболеваниями и противомикробные средства для системного использования. Также россияне стали значительно реже приобретать лекарства для лечения заболеваний респираторной системы.
Как отмечают эксперты, падение фармрынка произошло впервые с 2015 года. Тем не менее в денежном выражении продажи выросли на 1,2% – гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка увеличивалась на 4-10%, сообщает FlashNord.
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