Кличко чуть не погиб при пожаре на яхте

Украинский боксер-профессионал Владимир Кличко едва не погиб при пожаре. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Twitter.
В воскресенье ночью Владимир Кличко отдыхал вместе с семьей на яхте у берегов острова Майорка. Внезапно на судне начался пожар. Пассажиров яхты вовремя эвакуировали. Согласно предварительной версии, возгорание началось в машинном отделении.
"Будьте аккуратны в своих желаниях! Судьба услышала меня, когда я захотел немного адреналина. Путешествие на яхте в воскресенье ночью завершилось пожаром. Но не волнуйтесь, с нами все в хорошо", – цитирует Владимира Кличко RT.
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