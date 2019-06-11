Москвичей готовят к резкому похолоданию

В четверг, 13 июня, в Москве столбики термометров опустятся до +21...+23, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт добавил, что 14-15 июня погода в столице изменится. Воздух прогреется до +20...+25, уточняет RT.