Москвичей готовят к резкому похолоданию

Свободу Ивану Голунову Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 11 июня
Лента новостей
15:56
На Адыгейской ВЭС поставили первую ветроустановку
15:51
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
15:48
В Петербурге на автомойке нашли общежитие для мигрантов
15:19
Арнольд Шварценеггер выступит на Synergy Global Forum
14:49
Баскетболистов "Химок" обокрали во время матча
14:47
RSBK возвращается в Нижний Новгород
14:35
Какие книги нужно успеть прочитать до выхода экранизации
14:34
"Ничто не предвещало беды!": Пелагея плачет из-за смерти друга
14:21
Единороссы выдвинули Хабирова на пост главы Башкирии
14:15
Муцениеце поддержала решение Прилучного усыновить ребенка
14:12
Высоцкая предстала полуобнаженной перед публикой
14:02
Три выходных в неделю: россиян обрадовали работой по-новому
13:48
Показавшая огромную грудь дочь Крутого вновь запела
13:28
В Подмосковье вор похитил 100 тысяч рублей
13:28
В "ЕР" требуют разобраться в причинах подтопления Севастополя
13:23
Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского
13:04
Раскрыта тайна скоропостижной смерти участника шоу "Голос"
12:59
Подарил поцелуй: Лорак заметили с молодым красавцем
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года
12:50
"Иди к мозгоправу!": Водонаева назвала Джоли плохой матерью
12:39
Потерял память: немой Алибасов вышел из комы
12:16
Найдена живая кукла Барби
12:12
"На куру похожа!": Бледанс втоптали в грязь средь бела дня
11:43
У победившего рак Рыбина слезает кожа
11:39
Участник шоу "Голос" найден мертвым в ванной
11:33
Зеленскому поставили страшный диагноз
11:08
Сын сделал заявление после вестей о кровотечении у Алибасова
10:50
В России резко изменится стаж для пенсии после решения Путина
10:47
Под Москвой загорелась пилорама
10:39
Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова
10:25
В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали два человека
10:05
Позирующая топлес Дайнеко высказалась о размере собственных гениталий
09:55
Три человека погибли: на танкере в Махачкале прогремел мощный взрыв
09:31
"Начинает крыша ехать": оставленный женой и детьми Прилучный очень страдает
09:05
"Кокетливая кошечка!": у Волочковой появилась юная соперница
09:00
У солистки группы "Винтаж" диагностировали раздвоение личности
08:46
Известный мотоблогер погиб в страшном ДТП
08:37
Мазур раскрыла детали жестокого нападения на Цымбалюк-Романовскую
08:17
Рудковская искрометно упала в глазах публики
06:31
Миддлтон побила намозолившую глаза Маркл
06:30
Лебезящий перед Западом Лукашенко нанес дерзкий удар Путину
04:17
Егор Крид расстается с самым дорогим ради поклонников
02:24
Киркоров представил публике молодого фаворита
21:52
В окружении Лукашенко сделали заявление об объединении России и Белоруссии
21:48
Критический уровень: у Алибасова началось внутреннее кровотечение
21:10
В Уфе должник расстрелял из карабина двух человек
20:48
В Красногорске в шахте лифта нашли труп
20:34
Под Москвой пьяные мужчины устроили стрельбу у детской площадки
20:08
Изможденный Алибасов пришел в себя
20:05
Лебезящая Собчак и ползающая Лолита получили плевок в лицо из-за Голунова
19:55
Зеленского приперли к стенке из-за грехов Порошенко
19:41
"До свидания!": Медведеву уличили в грязном самопиаре
18:49
Откуда взялся рак: история возникновения страшной болезни
18:03
Зеленский нанес новый удар отправленному в СИЗО Порошенко
16:53
Волочкова целовалась с известным артистом на глазах у кричащей толпы
16:52
Новый поворот в истории со зверским убийством мастера спорта в Москве
16:42
Порошенко толкает Украину к новому государственному перевороту
16:40
Пугачеву в мини-юбке попросили прикрыть костлявые ноги
16:20
Публично объявлено о страшной зависимости Зеленского
16:10
Впавший в истерику Лазарев с отборным матом накинулся на Лободу
15:52
Лидер группы "Пилот" поведал курьезную историю о фестивале "Нашествие"
15:43
Лежащему в беспамятстве Алибасову цинично перемывают кости
15:35
"Единая Россия" поддержит промышленные стартапы
15:31
Муцениеце высказалась о расставании с Прилучным
15:18
Зеленский нелепо отшутился от обвинений в воровстве
15:12
Центр Санкт-Петербурга задымило из-за пожара
14:59
Рецепт пряного морковного торта на оливковом масле
14:58
5 простых правил ресторанного этикета
14:52
Взбешенный Киркоров обратился за помощью в полицию
14:42
"Противно смотреть": Караулову публично смешали с грязью
14:39
Мазур жестоко избила Цымбалюк-Романовскую во время съемок
14:33
Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии
14:30
Лукашенко сделал жесткое заявление после слов об отставке
14:13
Обвал цен на нефть: курс рубля ждет серьезный удар
14:01
В Москве разгромили редакцию журнала "Сноб"
13:53
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
13:44
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года
13:42
"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян
13:32
"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)
13:11
Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе
13:02
Отравленного Скрипаля делают бомжом
12:51
Эксперты не нашли в России достойного кваса
12:41
"Красотки": Брежнева показала брошенную Цекало сестру
12:39
Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок
12:13
Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана
12:02
Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным
11:48
Поплавскую с огромным животом поздравляют с беременностью
11:33
Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе
11:21
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
11:17
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
10:41
Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
10:37
Дошли до Путина: Россия в бешенстве из-за дела Голунова
10:33
Гороскоп на неделю
10:30
Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
10:00
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
09:25
Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
Общество

Москвичей готовят к резкому похолоданию

прочитано 733 раза

В четверг, 13 июня, в Москве столбики термометров опустятся до +21...+23, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт добавил, что 14-15 июня погода в столице изменится. Воздух прогреется до +20...+25, уточняет RT.

Автор: Полина Крылова11 июня 2019, 14:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отправленному в отставку Лукашенко дали пять лет
Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского
Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии
На Украине перевозбудились от слов Путина

Шоу-бизнес

Потерявшего память Бари Алибасова втянули в мерзкий гей-скандал
"Ничто не предвещало беды!": Пелагея плачет из-за смерти друга
Муцениеце поддержала решение Прилучного усыновить ребенка
Высоцкая предстала полуобнаженной перед публикой

Проишествия

Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова

Шоумен получил сильные повреждения
Шоу-бизнес

"Кокетливая кошечка!": у Волочковой появилась юная соперница

Балерине неожиданно утерли нос
Шоу-бизнес

"Начинает крыша ехать": оставленный женой и детьми Прилучный очень страдает

Артист ненавидит одиночество

Шоу-бизнес

Участник шоу "Голос" найден мертвым в ванной

Подробности ужасной трагедии

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Найдена живая кукла Барби
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru