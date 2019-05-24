Плюнувший на Россию после воскрешения Скрипаль довел украинцев до экстаза

Сергей Скрипаль, неожиданно "воскресший" после отравления "Новичком", вызвал ажиотаж в украинских СМИ. Слова бывшего полковника ГРУ о России, сказанные им в телефонном разговоре с племянницей, перепевают на все лады.

Сергей Скрипаль не хочет возвращаться в Россию. Эта новость порадовала украинских журналистов больше, чем сам факт "воскрешения" бывшего полковника ГРУ, переметнувшегося к западным спецслужбам.

"Злые хлопцы-москали всех достали", – так комментируют читатели издания "Обозреватель" слова двойного агента. Как сообщалось, Сергей Скрипаль неожиданно позвонил своей племяннице Виктории Скрипаль. "Достала меня ваша Рашка", – заявил экс-полковник, добавив, что ни он, ни его дочь Юлия не намерены возвращаться в Россию.

Как рассказала Виктория, Сергей Скрипаль спрашивал разрешения на разговор у находившегося рядом мужчины, который говорил по-английски. В беседе с родственницей перебежчик сообщил, что у него стоит стома (отверстие в горле, куда вставляется трубка) – и потому ему трудно говорить.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравление нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу заявил, что яд под названием "Новичок" произведен в России, и обвинил в преступлении Москву. Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено не было, хотя российская сторона предлагала содействие в разбирательстве. Британские власти заявляли, что разведчик и его дочь живы – но на публике Скрипаль ни разу не появлялся.

По словам племянницы Сергея Скрипаля, бывший полковник ГРУ звонил дважды. Первый раз – 4 апреля, затем – 9 мая, поздравил с Днем победы. При этом он настойчиво спрашивал Викторию, поняла ли она, кто с ней говорит. "Он раза три повторил: "Это звонит Скрипаль Сергей Викторович", – приводит слова Виктории "МК". Племянница уверена, что говорил с ней именно он. Факт звонка подтвердила и другая племянница Скрипаля – Елена.