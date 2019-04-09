Суд оставил экс-губернатора Хорошавина в колонии

Сахалинский областной суд поставил точку в деле бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. оставив экс-чиновника в колонии. Защита в течение полугода пыталась обжаловать приговор, передает телеканал "360".
Как рассказал гособвинитель от Генпрокуратуры Денис Штундер, суд признал законным наказание в 13 лет строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Хорошавина признали виновным в многочисленных взятках, напоминает RT.
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