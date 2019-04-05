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Общество

Раскрыты новые подробности жуткой катастрофы Boeing 737 MAX

Катастрофа Boeing 737 MAX. Фото: www.globallookpress.com
Названа еще одна причина трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Корпорация признала наличие ошибки в программном обеспечении (ПО) лайнеров модели Boeing 737 MAX.
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Оказалось, что проблема не связана с системой коррекции маневрирования (MCAS). Компания заявила о том, что в разбившемся самолете Boeing 737 MAX имел место ошибочный угол ввода "датчика атаки". В дальнейшем он и спровоцировал функцию MCAS.

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Новые подробности происшествия раскрыл генеральный директор Boeing Деннис Меленберг на сайте корпорации. Он прокомментировал итоги предварительного доклада о причинах катастрофы Boeing 737 MAX. Новый дефект ПО пообещали исправить.

Кроме того, стали известны и последние слова пилотов разбившегося лайнера. Они на протяжении почти шести минут не могли стабилизировать самолет, передает Daily Mail. Попытки экипажа сделать это начались сразу после взлета.

Катастрофа Boeing 737 MAX. Фото: www.globallookpress.com

Действия не дали результата даже после того, как пилоты прибегли к чрезвычайным мерам. Последними словами стали призывы первого пилота от второго "тянуть вверх".

Напомним, 10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек. Среди граждан 35 стран были трое россиян. Boeing 737 MAX выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет упал примерно в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы.

Автор: Валерия Нарская5 апреля 2019, 16:13

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