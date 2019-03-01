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Общество

Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа

Памела Андерсон выступила против действий Дональда Трампа. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая модель и актриса высказалась по поводу политической ситуации в Венесуэле. Памела Андерсон выступила в поддержку легитимного президента страны Николаса Мадуро и против действий Дональда Трампа.
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В армии сторонников Мадуро прибыло. Андерсон распекла президента США Дональда Трампа, заявив, что не может молчать, пока Соединенные Штаты пытаются устроить новый кровавый переворот.

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Дональд Джон Трамп президент США

В Совете безопасности ООН же в ночь на 1 марта произошла битва резолюций России и США по решению ситуации в Венесуэле. На американскую наша страна вместе с Китаем наложили вето. США предлагали узаконить госпереворот, предлагая провести срочные выборы в Венесуэле, сообщает РЕН ТВ.

Противоположной была российская резолюция, поддерживающая суверенитет Венесуэлы. Но США ее заблокировали. "Сегодняшнее голосование – это яркий пример того, для чего необходимо право вето – чтобы отстоять мир и право народа самим решать свою судьбу", – заявил поспред России при Совбезе ООН Василий Небензя.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Она назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы. Ранее американский лидер пригрозил поддерживающим Николаса Мадуро военным серьезными потерями. 

Как писали "Дни.ру", организованные Дональдом Трампом волнения в Венесуэле угрожают и национальным интересам России. Ведь Москва вложила в экономику этой страны миллионы долларов.

Автор: Валерия Нарская1 марта 2019, 15:23
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