Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
В армии сторонников Мадуро прибыло. Андерсон распекла президента США Дональда Трампа, заявив, что не может молчать, пока Соединенные Штаты пытаются устроить новый кровавый переворот.
В Совете безопасности ООН же в ночь на 1 марта произошла битва резолюций России и США по решению ситуации в Венесуэле. На американскую наша страна вместе с Китаем наложили вето. США предлагали узаконить госпереворот, предлагая провести срочные выборы в Венесуэле, сообщает РЕН ТВ.
Противоположной была российская резолюция, поддерживающая суверенитет Венесуэлы. Но США ее заблокировали. "Сегодняшнее голосование – это яркий пример того, для чего необходимо право вето – чтобы отстоять мир и право народа самим решать свою судьбу", – заявил поспред России при Совбезе ООН Василий Небензя.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Она назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы. Ранее американский лидер пригрозил поддерживающим Николаса Мадуро военным серьезными потерями.
Как писали "Дни.ру", организованные Дональдом Трампом волнения в Венесуэле угрожают и национальным интересам России. Ведь Москва вложила в экономику этой страны миллионы долларов.
Артист не узнал себя
Комик начал дерзить
Милана Тюльпанова не тешит себя надеждой
Он надеялся получить почетное звание