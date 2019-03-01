Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота

Окопавшиеся неподалеку от населенного пункта Багхуз в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии боевики передали американским военным около 40 тонн золота взамен на гарантии безопасности, передает телеканал "360". Ранее американцы обнаружили порядка десяти тонн золота в других тайниках террористов. Все оно было вывезено из страны на вертолетах.
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