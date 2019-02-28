Ученые предсказали исчезновение облаков

Американские ученые пришли к выводу, что облака над Землей вскоре могут исчезнуть. Это произойдет в результате роста концентрации углекислого газа в атмосфере, отмечает портал udm-info.ru со ссылкой на "Новые Известия".
Исчезновение облаков в свою очередь повлечет за собой резкое изменение климата – на Земле станет значительно теплее. Примечательно, что на территории России глобальное потепление идет быстрее, чем в целом на планете. Так, среднегодовая температура с 1976 года до 2017 года выросла примерно на 1,8 градуса Цельсия.
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