Сербская православная церковь отказала украинским раскольникам

Сербская православная церковь отказала в признании Православной церкви Украины, которая была создана в Стамбуле по инициативе Петра Порошенко и при поддержке Константинопольского патриархата, передает НСН. В заявлении говорится, что с канонической точки зрения ПЦУ не существует. Эту "конфедерацию украинских раскольнических группировок", уверены в Сербии, насильственно навязывают верующим Украины.
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