Переходящих на цифровое ТВ россиян терроризируют обнаглевшие мошенники
Семь российских регионов уже перешли на цифровое ТВ. Нововведение коснулась Чечни, Магаданский, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, пишет Ura.ru.
В связи с этим замглавы Минкомсвязи предупредил россиян об активизации мошенников. "Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров", – цитирует Алексея Волина RT.
Замглавы ведомства подчеркнул, что внимание местных властей уже обращено на борьбу со злоумышленниками. Кроме того, при переходе на цифровое ТВ не должно возникнуть никаких проблем, сообщает телеканал "360". У большинства граждан России есть современные телевизоры, которые позволяют принимать сигнал. Перед нововведением была проведена большая работа по подготовке населения.
Ранее сообщалось, что переход телевидения на цифровое вещание можно провести в несколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такое предложение рассмотрит правительство на ближайшем заседании
Россияне в большинстве своем готовы к переводу телевидения на цифровое вещание. И готовность эта выше, чем была в других странах мира, которые уже предприняли такой шаг, – она оценивается примерно в 80%. Однако при резком переходе могут возникнуть некоторые трудности.
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