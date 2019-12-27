Россиянам дали советы по празднованию Нового года

Специалисты из Роспотребнадзора дали советы, как встретить Новый год – 2020 без вреда для здоровья. Прежде всего стоит ответственно подойти к выбору блюд для праздничного стола.
Эксперты рекомендуют отдать предпочтение нежирным белковым блюдам, свежим овощам и зелени. А употребление продуктов с высоким содержанием жира и соли – колбас, икры, рыбы и сыров – лучше свести к минимуму, отмечает РИА ФАН.
"Пейте достаточно жидкости. Лучший выбор – чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
С алкоголем нужно быть особенно осторожными. Его чрезмерное потребление усиливает чувство голода, особенно по отношению к сладкому и жирному, сообщает телеканал "360".
"В состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", – отметили эксперты.
Для тех, кто не планирует провести всю ночь за трапезой, тоже есть дельные советы. Выходя на улицу, наденьте несколько тонких вещей. По данным "Царьграда", так вам удастся сохранить тепло на более долгий период.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.