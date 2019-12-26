Эксперты рассказали об опасности денежных купюр

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. "Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", – приводит официальное сообщение "Москва 24".
В пресс-службе ведомства рассказали, что предотвратить болезнь помогут вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, следует избегать мест большого скопления людей и тщательно мыть руки после улицы, передает РИА ФАН.
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