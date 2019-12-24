Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки

Специализирующийся на новостях и аналитике в сфере последних достижений военной техники американский портал The National Interest назвал ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М" самыми смертоносными из когда-либо построенных субмарин. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан первого ранга Василий Дандыкин раскрыл преимущества отечественной техники.

При производстве модернизированных подводных лодок проекта 855-М были обнаружены сложности, повлиявшие на сроки сдачи головной субмарины "Казань". Как предположил член экспертного совета "Офицеров России", капитан первого ранга Василий Дандыкин, это связано с переходом на систему импортозамещения.

В разговоре с "Дни.ру" эксперт выразил уверенность, что доработка закончится в срок, и в дальнейшем Военно-морской флот будет пополняться в год по меньшей мере на одну подводную лодку класса "Ясень-М". Они, по его словам, будут вставать в строй в Тихоокеанском и Северном флотах на замену легендарным подводным лодкам 971-го проекта "Щука". Если сравнивать новейшие субмарины с предшественниками, они по ударной мощи превосходят тех в два-три раза.

"Это атомная субмарина, которая не знает себе равных", – подчеркнул Дандыкин.

Он отметил, что подводные лодки класса "Ясень-М" выгодно отличаются не только от отечественных, но и от иностранных аналогов. В частности, по уровню издаваемого шума достигают показателей американских субмарин четвертого поколения типа "Вирджиния".

Самое главное, подчеркнул капитан первого ранга, это арсенал, который может применять новейшая российская подводная лодка. "Она обладает возможностью нести десятки "Калибров" – крылатых ракет с подводным стартом, которые себя очень хорошо показали в сирийских событиях. И не только "Калибров". Как у нас, судя по всему, отмечается, в будущем она может быть носителем гиперзвуковых ракет "Циркон", – напомнил он.

"Самая главная задача этой подводной лодки в перспективе – это гроза авианосных группировок вероятного противника", – рассказал Дандыкин.

Он добавил, что, возможно, американские СМИ хвалят российские подводные лодки класса "Ясень-М" исходя из собственных интересов. Дескать, таким образом пытаются выбить дополнительные деньги из бюджета. "Тем не менее где-то они недалеки от истины", – заключил эксперт.

Ранее портал The National Interest опубликовал статью "У России есть рождественский подарок для ВМС США" о новых ударных атомных подводных лодках усовершенствованного проекта "Ясень-М". Отмечается, что проект был расширен с шести до восьми единиц, и это говорит об уверенности Министерства обороны в перспективах техники.