Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

Почтальон из Великобритании Пол Краш умер на работе, доставляя на машине письма к Рождеству. 42-летний мужчина не выдержал нагрузки: в преддверии праздников пришлось развозить около 240 посылок вместо обычных 100, сообщает телеканал "360".
Как пишет РИА ФАН, в один из будних дней по возвращении домой Краш почувствовал недомогание. Его коллега признался, что мужчина жаловался на плохое самочувствие: по словам работника, ему было тяжело вставать с постели. Через час у Пола случился сердечный приступ, который оборвал его жизнь. У почтальона остались жена и двое детей.
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