Вспыхнувший в Москве трамвай устроил эффектный фейерверк

Московский трамвай, курсировавший на севере столицы, превратился в "бенгальский огонек" из-за короткого замыкания. В Сети появилось видео, на котором машина полыхает посреди дороги, эффектно разбрасывая вокруг себя искры.
"Огненное шоу" сопровождалось вспышками, гармонично вписываясь в предновогоднюю атмосферу. На место происшествия вскоре прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.
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