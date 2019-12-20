У беременной пассажирки случился срыв из-за сотрудников "Аэрофлота"

Беременная женщина, планировавшая улететь рейсом "Аэрофлота" в Коста-Рику была доведена до истерики в результате некомпетентности сотрудников авиакомпании. Семейная пара из России воспользовалась услугой "животное эмоциональной поддержки", чтобы взять с собой на борт двух собак породы бигль. При этом супруги заранее подготовили медицинские справки о том, что пассажирке действительна необходима поддержка питомцев.

На своей странице в "Фейсбук" муж женщины рассказал, что в зоне контроля пару отказались пускать на борт со зверями. Из-за этого супруги едва не упустили самолет, а переволновавшаяся путешественница начала рыдать. Тогда представители перевозчика вызвали фельдшера, который предложил вколоть ей успокоительное, несмотря на поздний срок в беременности. В конце концов работники "Аэрофлота" связались с американскими коллегами и лишь после этого пассажиры смогли попасть на авиалайнер.