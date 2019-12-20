Журналистку задержали после разговора с матерью стрелка с Лубянки

Корреспондент "Базы" Анна Никитина перестала выходить на связь после разговора с матерью Евгения Манюрова, устроившего стрельбу в центре Москвы. Журналистку задержали сотрудники ФСБ и СКР в квартире убийцы в Подольске.
На протяжении пяти часов девушка не могла позвонить близким или коллегам. Правоохранители также запретили ей покидать помещение. Позже телеграм-канал "База" сообщил, что Никитину освободили. Журналистка убедила правоохранителей ненадолго отпустить ее.
"В районе 8 часов утра вся следственная группа выдвинулась из Подольска в Москву – как они выразились, "на Кузнецкий Мост". Они настаивали также, чтобы Анна Никитина проехала вместе с ними, однако журналистка смогла убедить следователей отпустить ее – хотя бы на время", – говорится в сообщении.
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