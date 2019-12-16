"Смысла нет": Россия вышла из гонки с США

Специалисты BAV Group и Университета Пенсильвании, сравнив военную мощь, данные ВВП, уровень доминирования на геополитической арене, роль в международных альянсах, освещенность в СМИ и целый ряд других показателей, составили рейтинг самых могущественных стран в мире. Россия в нем заняла второе место.
Ближайшими ее конкурентами оказались США (первое место) и Китай (третье). Как подчеркнули в Совете Федерации, перед Россией не стоит задача обогнать американцев. "Есть задача повысить объем и уровень нашей экономики", – цитирует НСН Владимира Джабарова. "С точки зрения обороноспособности у нас все нормально, а вот поднимать экономику необходимо", – добавил он.
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале https://t.co/F5QLFAwYT2. При его составлении учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.������— Art (@Art15682392) December 16, 2019
Сенатор отметил, что именно на выполнение этой задачи ориентированы все национальные проекты, которые реализуются в России. "И как только у нас в этом плане будут результаты, позиция России будет укрепляться. А вот соревноваться смысла никакого нет", – уверен Джабаров.
Как писали "Дни.ру", в десятку могущественных стран мира вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Пользователи Сети в шутку возмутились отсутствием в перечне Украины.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Переспала с сыном подруги.
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.