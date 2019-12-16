"Смысла нет": Россия вышла из гонки с США

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал попадание России в тройку самых могущественных государств в мире. Он подчеркнул, что у страны есть собственные цели, и соревноваться с другими по военной мощи она не собирается.



прочитано 1066 раз