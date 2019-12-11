В Мурманске задержали готовившего теракт россиянина

В Мурманске задержали сторонника запрещенной на территории России организации "Правый сектор*". По данным РИА Новости, мужчина готовил теракт возле здания местной администрации.
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, передает Пятый канал. Правоохранители возбудили уголовное дело. Имя мужчины не называется. Известно, что это гражданин России.
* Организация запрещена на территории РФ
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