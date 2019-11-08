Москвичей предупредили об аномально теплой зиме

Предстоящая зима в Москва станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы более чем на четыре градуса, сообщает РИА Новости.
Специалисты предложили ввести для такого аномально теплого сезона термин "вишневая зима". За последние 140 лет было зафиксировано семь подобных зим. Самая мягкая пришлась на 1960-1961-й, передает RT.
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