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Общество

Лапой по носу: в Колумбии кот спас ребенка от падения с лестницы

Фото: pixabay.com
Пользователь "Твиттера" опубликовал видео, которое стремительно набирает популярность. Это история о пользе домашних животных.
прочитано 336 раз

По данным Life, инцидент произошел 31 октября в столице Колумбии Боготе. На кадрах малыш, оставшийся без присмотра взрослых, ползает по комнате. Рядом с ним – только кот.

В какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы. Чуя неладное, пушистый питомец кидается ему на спину, после чего преграждает путь вниз. Малыш отвлекается от лестницы и возвращается в центр помещения.

8 ноября 2019, 09:12

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