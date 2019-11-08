Лапой по носу: в Колумбии кот спас ребенка от падения с лестницы

По данным Life, инцидент произошел 31 октября в столице Колумбии Боготе. На кадрах малыш, оставшийся без присмотра взрослых, ползает по комнате. Рядом с ним – только кот.
В какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы. Чуя неладное, пушистый питомец кидается ему на спину, после чего преграждает путь вниз. Малыш отвлекается от лестницы и возвращается в центр помещения.
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