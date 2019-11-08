Подружившийся с тигром Амуром козел Тимур умер в Приморье

Козел Тимур, прославившийся благодаря дружбе с тигром Амуром, умер 5 ноября в сафари-парке Приморья. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина в социальных сетях, передает телеканал "360".
Женщина рассказала, что Тимур содержался в хороших условиях. За его здоровьем следили сотрудники зоопарка и личный врач. Животное кремировали, урна с прахом будет захоронена, после чего на ее месте появится бронзовая скульптура козла, сообщает URA.ru.
О необычной дружбе Тимура и Амура стало известно в 2015 году. Козла отправили в вольер в качестве обеда для тигра. Однако Тимур не только защитился от хищника, но и занял его спальное место. В одной клетке животные прожили несколько недель, напоминает "Царьград".
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