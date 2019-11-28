Вячеслав Моше Кантор: Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ

Президент Израиля Реувен Ривлин, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, председатель дирекции Мемориала "Яд Вашем" Авнер Шалев, а также президент и основатель Фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор приняли участие в пресс-конференции, посвященной Пятому Всемирному форуму памяти Холокоста. На мероприятии было официально объявлено о начале подготовки к масштабному и важному событию.



Форум под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!" пройдет 23 января 2020 года в Иерусалиме на мемориале "Яд Вашем" и будет приурочен как к Международному дню памяти жертв Холокоста, так и к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). Главным организатором события выступает Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" в сотрудничестве с мемориалом "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля.

Всемирный форум памяти Холокоста проводится с 2005 года. Традиционно участниками события становятся главы государств и представители правительств. Свое присутствие на пятом юбилейном мероприятии уже подтвердили президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Организаторы ожидают около 30 высокопоставленных чинов со всего мира.

Участники пресс-конференции отметили, что главное послание Пятого Всемирного форума будет однозначным: в современном мировом сообществе нет места антисемитизму. Стоит отметить, что событие пройдет на фоне роста ненавистнических и насильственных проявлений антисемитизма, особенно в Европе. Данная мировая тенденция только подтверждает важность и актуальность проведения этого исторического мероприятия, а также острую необходимость бороться с нетерпимостью и отрицанием Холокоста.

"Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой, – говорит Вячеслав Моше Кантор. – Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжелой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности".

Именно поэтому одними из приоритетных задач форума станут не только напоминание об истории Холокоста и ее сохранение, но и анализ текущей ситуации и информирование людей об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии.

"Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму, – заявил глава государства Израиль Реувен Ривлин, комментируя старт подготовки к форуму. – Мы соберемся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру".

"Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ, которая была взята на вооружение многими идеологиями. Евреи постоянно подвергаются нападкам со стороны левых, правых и ведущих партий. Это еще один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать, – уверен Вячеслав Моше Кантор. – Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом".

По словам Авнера Шале, "Яд Вашем" неустанно работает над расширением объема знаний и повышением осведомленности общественности об истории Холокоста. Также предпринимается все необходимое, чтобы память о Катастрофе оставалась актуальной спустя 75 лет после Второй мировой войны – это позволит использовать знания как орудие борьбы с такими явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру.