Врач посоветовал пациентке съездить к мощам для исцеления

Жительница Крыма рассказала журналистам о необычной рекомендации, которую она получила от врача. Как передает телеграм-канал "Подъем", отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал пациентке отправиться в Симферополь и приложиться к мощам святителя Луки.
В беседе с корреспондентом врач заверил, что также дал ей список необходимых препаратов. Белоненко подчеркнул, что рекомендует приложиться к мощам только в "исключительных случаях, когда не в силах однозначно решить проблему", передает телеканал "360".
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