Синоптики сообщили москвичам о долгожданном потеплении

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что во вторник, 26 ноября, в Москву придет потепление. Днем столбики термометров покажут -1... -3. Осадков в столице не ожидается, передает РИА Новости.
Ветер будет дуть с порывами 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, уточняет телеканал "360".
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