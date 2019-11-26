Чип или татуировка: в России хотят маркировать домашних животных

В России может появиться обязательная идентификация животных. Соответствующий законопроект Министерство сельского хозяйства направит на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года, сообщают "Известия".
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в список для обязательной маркировки войдут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные. Идентификация будет проводиться посредством чипирования или нанесения татуировок, пишет "Вечерняя Москва".
Инициатива о внедрении маркировки была предложена в феврале 2019 года. Как уточняет URA.ru, она позволит специалистам выявлять источники и вспышки заболеваний скота. По словам Бурматова, владельцы смогут сократить расходы на лечение животных.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!