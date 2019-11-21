Осенние холода заставили ежей и ужей в Москве впасть в спячку

В столице впали в спячку все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.
Как передает "Москва 24", с приходом заморозков с октября по апрель засыпают ежи. Их вынуждают это делать голод и холод. Ежи выбирают глубокие норы, расположенные под слоем толстой подстилки и земли на глубине до 1,5 метра. Они готовятся к этому периоду с весны – накапливают подкожный жир, чтобы пережить голодный период и потом быстрее проснуться.
Большинству млекопитающих обитателей московских природных парков на зиму прятаться не нужно. К ним относятся зайцы-русаки и зайцы-беляки, мышевидные грызуны и полевки, бобры, белки, лоси, кабаны, ласки, горностаи, куницы, ондатры и водяные полевки.
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