Гимн Подмосковья нагло украли

Правообладатели гимна Московской области "Подмосковный наш край" готовятся подать в суд на компанию World Media Alliance, незаконно разместившую песню на сервисе iTunes. Трек появился в альбоме шансонье Сергея Белого.
Журналистам удалось связаться с исполнителем, который рассказал, что сотрудники лейбла WMA предложили ему монетизировать песни. "Я прислал два своих альбома. А потом увидел, что Сергеев (директор компании. – Прим. ред.) что-то напутал и к моим песням добавил чужие. Я не стал разбираться", – поделился Сергей Белый.
Автор текста песни "Подмосковный наш край" Петр Синявский и композитор Максим Дунаевский были возмущены сложившейся ситуацией. Они планируют написать письмо руководителю лейбла WMA с указанием, что композиция принадлежит другим лицам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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